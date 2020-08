Il gruppo commerciale di WindTre è impegnato per garantire il massimo delle offerte a tutti gli abbonati. Il provider originato dall’unione di Wind e 3 Italia ha messo a disposizione del pubblico una serie di promozioni, specie per gli abbonati che effettueranno la portabilità del numero.

WindTre, l’offerta che unisce chiamate senza limiti più 100 Giga

Per contrastare i due rivali per eccellenza, TIM ed Iliad, WindTre mette a disposizione degli abbonati una nuova tariffa: la WindTre Star+. La promozione è molto vantaggiosa sia per quanto concerne il prezzo mensile sia per quanto concerne i consumi, che contemplano un pacchetto pieno con telefonate, messaggi ed internet.

Gli utenti potranno quindi beneficiare di telefonate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, con 200 SMS da inviare a chiunque e con 100 Giga per la navigazione internet. Il costo dell’offerta si attesta sui 7,99 euro ogni mese.

Il principale confronto della WindTre Star+ è ovviamente quello con la Giga 50 di casa Iliad. L’offerta di WindTre supera quella di Iliad nel campo delle soglie di consumo, con una differenza di 100 Giga contro 50. Tutto ciò, a fronte di un medesimo prezzo.

La promozione del provider è un’iniziativa winback disponibile solo per tutti gli utenti che effettuano la portabilità del numero da TIM, Vodafone o anche Iliad. Il procedimento di attivazione non può essere effettuato online, ma solo in uno degli store ufficiali del gestore. Per effettuare il passaggio di rete a WindTre e la conseguente portabilità del numero saranno necessari dai due ai tre giorni lavorativi.