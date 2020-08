Il volantino Trony, considerando esclusivamente i punti vendita dislocati nella regione Sardegna, integra un ottimo SottoCosto che promette un risparmio praticamente senza precedenti per gli utenti che avranno la possibilità di accedervi.

Come specificato, gli acquisti potranno essere completati solamente nei negozi dislocati per tale regione, gli stessi prezzi non sono fruibili online sul sito ufficiale o altrove in Italia. E’ presente, come ormai in tutte le campagne promozionali, il Tasso Zero, con pagamento rateizzato senza interessi direttamente tramite conto corrente bancario (bisognerà spendere almeno 299 euro).

Volantino Trony: ecco quali sono i prezzi più bassi

Lo smartphone Android di cui vi possiamo consigliare sin da subito l’acquisto è il Samsung Galaxy S20+, terminale attualmente in vendita alla modica cifra di 769 euro, e tramite il quale l’utente si ritrova a poter accedere alle migliori prestazioni in assoluto.

Sono presenti anche soluzioni più economiche, basti pensare a Galaxy A41, Huawei P Smart S, Huawei P40 Lite E, Oppo A9 2020, Galaxy A21s o similari, ma un occhio di riguardo va portato agli smartphone con sistema operativo iOS, infatti sono più che apprezzabili i prezzi di 599 euro e di 379 euro applicati rispettivamente su iPhone Xr (versione da 64GB) e iPhone 7 Plus.

Tutte le offerte del volantino Trony le potete trovare riassunte nel dettaglio qui sotto, ricordando comunque che sono limitate esclusivamente alla giornata odierna, e che sopratutto sono disponibili solamente nei punti vendita dislocati nella regione Sardegna.