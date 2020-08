L’offerta quasi senza limiti assolutamente in grado di battere Iliad, prende il nome di Vodafone Special 50 Digital Edition, è una splendida soluzione attualmente disponibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio italiano, che promette l’accesso a 50 giga di traffico dati al mese.

Il prezzo fisso della promozione è sicuramente uno dei suoi punti di forza, richiede difatti solamente 7 euro a rinnovo, da versare necessariamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile, senza dover sottostare ad alcun tipo di vincolo contrattuale di durata (si potrà richiedere la portabilità in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi). Al suo interno si trova un bundle di tutto rispetto, più precisamente parliamo di 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, con limitazione a 600Mbps in download, in aggiunta a illimitati minuti da poter utilizzare verso ogni numero in Italia, o più semplicemente SMS senza limiti sempre verso gli stessi numeri di telefono.

Passa a Vodafone: questa è la promozione migliore del momento

La passa a Vodafone è sicuramente una delle migliori del momento, anche se purtroppo presenta una limitazione importante, l’accesso appare essere riservato esclusivamente a fortunati possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un MVNO, pronti a richiedere la portabilità del numero originario. L’attivazione è possibile solo nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non online sul sito ufficiale o altrove; il costo fisso da sostenere inizialmente corrisponde esattamente a 10 euro, necessari per acquistare la SIM su cui poi sarà necessario portare il proprio numero di telefono, ma come detto senza vincoli contrattuali di durata.