Vodafone: le offerte di agosto fino a 50GB tentano gli ex utenti

I dati danno ragione a Vodafone: è proprio questa la compagnia più utilizzate in giro per il continente europeo. Il merito è da attribuire alla grande estensione della sua rete 4G che è appunto la più ramificata di Europa, così come anche alla grande qualità che di certo non manca mai.

Le promozioni sono sempre le migliori dal punto di vista qualitativo, soprattutto se si tiene conto della velocità di connessione. Qualcuno è stato in grado però di portare tanti utenti via proprio da casa Vodafone e se vi state chiedendo chi ci sia riuscito, la risposta sembra ovvia: si tratta proprio di Iliad. Vodafone vuole e non in modo riportare a casa le persone che non hanno creduto nel progetto, lanciando dunque la sua campagna promozionale.

Vodafone sorprende la concorrenza lanciando nuove offerte ad agosto fino a 50 giga

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga