Unieuro conclude con oggi una delle migliori campagne promozionali degli ultimi mesi, la perfetta soluzione che aiuta i consumatori a risparmiare, a patto che siano ancora disponibili delle unità da acquistare.

Il volantino ha natura di SottoCosto, di conseguenza le scorte distribuite su tutto il territorio sono estremamente limitate. Allo stesso modo ricordiamo comunque che è possibile raggiungere esattamente gli stessi prezzi sul sito ufficiale, con spedizione gratuita presso il domicilio per ogni spesa superiore ai 49 euro (senza limiti sulle categorie merceologiche o altro).

Volantino Unieuro: occasioni a non finire, ma solo oggi

Lo smartphone che dovete acquistare subito se volete risparmiare e puntare comunque ad un top di gamma, è sicuramente il Samsung Galaxy S20, must have dell’estate 2020, sopratutto al prezzo finale di soli 640 euro.

Per coloro che invece vogliono acquistare modelli decisamente più economici, avendo comunque tra le mani device dalle ottime prestazioni, consigliamo Samsung Galaxy S10 Lite, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Huawei P30 Lite, Xiaomi Redmi Note 8T o Huawei P40 Lite. Sono tutti dispositivi in vendita ad un prezzo che non supera i 400 euro, sono in versione completamente sbrandizzata e, sopratutto, con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Il volantino Unieuro, lo ricordiamo un’ultima volta, risulta essere in scadenza oggi, 2 agosto 2020, per questo motivo raccomandiamo caldamente una rapida decisione. Gli acquisti li potrete completare fino alla chiusura dei negozi o fino a mezzanotte sul sito ufficiale, salvo che le scorte non siano già esaurite.