Realme C15 è lo smartphone che cercavi a meno di centocinquanta euro. Con una scheda tecnica avanzata ed un prezzo molto accessibile, Realme C15 è pensato per offrire agli utenti tutto ciò di cui hanno bisogno, senza dover però eccedere nel prezzo.

Realme C15, caratteristiche e prezzi

Realme C15 sfoggia un display IPS da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (720 x 1600 pixel) e notch a goccia. Sotto la scocca si nasconde un processore octa-core MediaTek Helio G35 da 2,3 GHz, aiutato da 3 GB o 4 GB di RAM e fino a 128 GB di spazio di archiviazione interna.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Realme C15 presenta una quad-camera esterna con sensore principale da 13 MP, una ultra-wide da 8 MP (119°), una lente b/w ed una lente da 2 MP. La fotocamera frontale è da 8 MP.

Tra le altre caratteristiche citiamo: batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida a 18 W, jack audio da 3,5 mm, Dual SIM Dual 4G VoLTE, slot per microSD, Wi-Fi dual band 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, ingresso microUSB, accelerometro, bussola, sensore di luminosità ambientale e di prossimità, lettore di impronte digitali sul retro e Realme UI basata su Android 10.

Per quanto riguarda la disponibilità ed i prezzi, Realme C15 è in vendita in Malesia al prezzo di circa 120 euro al cambio nella configurazione con 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, circa 130 euro per la variante con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, e circa 150 euro per la variante con 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna. Non si hanno ancora informazioni sul rilascio in Europa.