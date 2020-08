MediaWorld si fa attendere, non decide di lanciare subito una campagna promozionale in tutti i punti vendita fisici, e per questo motivo spinge gli utenti a completare gli acquisti di tecnologia direttamente sul sito ufficiale.

La comodità è indubbia, a chi non piace poter completare le compravendite senza spostarsi dal divano di casa, ma è anche vero che dall’altro lato della medaglia si sarà costretti a pagare le spese di spedizione (corrispondenti in genere a 4,99 euro), proprio per la consegna a domicilio. Onnipresente, invece, il finanziamento a Tasso Zero, spendendo più di 199 euro si potrà richiedere il pagamento a rate senza interessi.

MediaWorld: tantissimi sconti vi attendono

I prezzi sono fortemente ribassati rispetto ai listini originari e, dobbiamo ammetterlo, il quantitativo di modelli di smartphone in promozione è davvero elevatissimo. I migliori top di gamma da acquistare subito restano essere Galaxy S20, finalmente raggiungibile con un esborso finale di soli 639 euro, affiancato ad uno Xiaomi Mi Note 10 che vuole dire la sua al prezzo di 599 euro, per finire con tutti i device più richiesti ed anelati del mondo Apple. Tra questi non mancano sicuramente Apple iPhone 11 Pro, acquistabile con un esborso finale di 1149 euro, passando anche per il leggermente più economico iPhone 11, in vendita a 699 euro, per finire con l’iPhone SE 2020 da soli 529 euro.

