L’operatore virtuale Kena Mobile ha nuovamente deciso di prorogare la propria iniziativa denominata Porta un Amico che sarebbe dovuta terminare lo scorso 31 luglio 2020.

A differenza di quanto previsto inizialmente, la promozione continuerà ancora per tutta l’estate. Ricordiamoci insieme cosa comprende questa iniziativa.

Kena Mobile ha prorogato l’iniziativa Porta un Amico con 50 euro di rimborso

La promo Porta un Amico del semivirtuale di Tim continuerà infatti fino al 15 Settembre 2020, permettendo ai clienti Kena Mobile di condividere il loro codice invito con amici e conoscenti per invitarli a passare a Kena con una qualsiasi delle offerte proposte. La promo in questione rende disponibile una ricarica omaggio di massimo 5 euro sia per il cliente che invita che per l’amico invitato.

Per la precisione, il cliente che invita può ricevere massimo 5 euro di ricarica omaggio in un mese per ogni invitato, fino a un massimo di 10 amici. Il cliente invitato riceve una ricarica identica da 5 euro e avrà a sua volta modo di invitare fino a 10 amici. Kena Mobile non ha previsto limiti per la condivisione del codice invito, ma il bonus ricarica sarà valido per un massimo di 10 amici invitati.

Nel dettaglio chi invita potrà usufruire di un massimo di 10 rimborsi, ciascuno pari al costo mensile dell’offerta fino a un massimo di 5 euro al mese e dunque per un valore cumulabile di 50 euro, accreditati direttamente sul credito residuo della SIM. Per richiedere il codice invito è possibile recarsi nell’Area Clienti sul sito di Kena Mobile oppure nell’App ufficiale. Non vi resta che iniziare ad inviare qualche amico a passare a Kena per usufruire del bonus, fino a 50 euro.