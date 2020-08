Iliad: rete in fibra ottica per la casa e offerte strepitose sul sito

Il percorso di Iliad potrebbe essere definito netto senza alcuna ombra di dubbio. Tutto ciò che il gestore è stato in grado di fare, ha comportato una grande crescita che ad oggi lo posizione di diritto al quarto posto in classifica tra tutti i gestori italiani.

Esatto, proprio tra i gestori italiani perché Iliad è uno di essi. Pur provenendo dalla Francia questo provider è italiano a tutti gli effetti. Le sue offerte sono state inoltre in grado di battere la concorrenza più spietata, che in Italia è composta da armate vere e proprie come Vodafone e TIM. Queste stanno cercando in tutti i modi di recuperare parte del pubblico perduto, e proprio per tale motivo Iliad scelto di lasciare in bella mostra sul sito ufficiale le sue migliori offerte.

Iliad rende ancora disponibili le sue migliori offerte sul sito ufficiale mentre pensa al futuro

Sia la Giga 50 che la Solo Voce sono ancora largamente disponibili sul sito ufficiale per chiunque voglia sottoscriverle. Entrambe le offerte permettono di avere tutto, ovviamente contestualizzando il discorso in merito alla fascia d’età. La prima offre minuti ed sms senza limiti con 50 giga in 4G.

La seconda offerta invece, adatta ad un pubblico più adulto, permette di avere solo minuti ed SMS senza limiti. I prezzi corrispondono a 7,99 euro e 4,99 euro al mese per sempre. Oltre a questo sembra che Iliad sia per fare il grande passo anche nel mondo della telefonia fissa. La rete Internet in fibra sarebbe pronta ad arrivare visto che l’azienda sta cercando una figura in grado di perfezionare tale ambito.