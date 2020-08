Iliad in questi mesi si è imposto come vera alternativa a Vodafone e WindTre nel mercato della telefonia mobile italiana. Ancora ad oggi, il provider continua ad ottenere ottimi risultati dalla sua campagna commerciale caratterizzata principalmente dall’opzione Giga 50. Il doppio vantaggio di costi bassi (7,99 euro al mese) e contenuti quasi illimitati alletta sempre più il pubblico.

Iliad e le offerte per la telefonia fissa: in procinto di lancio anche la Fibra

L’obiettivo di Iliad è quello di consolidare la sua presenza nel mercato italiano. Per questa ragione, oltre alla già presente esperienza nel mondo della telefonia mobile, negli scorsi mesi si sono susseguiti tanti rumors relativi ad un prossimo ingresso nel campo della telefonia fissa. Le indiscrezioni sono pian piano divenute realtà ed oggi vi è l’ufficialità per un concreto impegno di Iliad anche con promozioni per la Fibra.

In questa estate sono giunte due novità importanti su questo fronte. Il gestore francese, infatti, ha ricevuto l’ok da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per operare anche in questo settore. Inoltre sempre Iliad ha raggiunto un accordo di massima con la società Open Fiber, per partnership che renderà possibile in maniera concreta la disponibilità di linee per la Fibra Ottica.

Tanti addetti ai lavori prima di queste novità parlavano del 2024 come anno buono per l’arrivo di Iliad anche nel campo della telefonia domestica. Le accelerazioni di questi ultimi giorni però potrebbero far rivedere questa tempistica al ribasso ed un lancio potrebbe avvenire in tutta Italia già entro il 2022 o il 2023.