Elon Musk continua a lavorare duramente sul nuovo progetto da lui stesso sviluppato, quello di Hyperloop. La sua idea è quella di sviluppare un nuovo treno super sicuro, ma allo stesso tempo eco-friendly e super veloce con l’obiettivo di superare anche la velocità di Italo Treno.

Il noto imprenditore ha raggiunto già diversi consensi da diverse parti del mondo e questo progetto potrebbe presto diventare realtà secondo alcune indiscrezioni, ma eccovi svelati maggiori dettagli qui di seguito.

Hyperloop potrebbe presto diventare realtà: ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti

L’idea di Elon Musk è quella di progettare un nuovo mezzo di trasporto produttore di energia zero a consumo, ma in che modo? A quanto pare ha avuto la brillante idea di ricoprire l’intero treno con dei pannelli solari e inserire dei freni a recupero di energia così da recuperare l’energia necessaria per far circolare i treni e far viaggiare i viaggiatori.

Si basa su un sistema a lievitazione passiva, una tecnologia innovativa chiamata vactrain, che permette lo spostamento di persone da un luogo ad un altro con un mezzo di trasporto a bassissime emissioni. Il treno si muoverebbe all’interno di un tunnel in cui si creerebbe un vuoto d’aria per permettergli di galleggiare.

Questo nuovo progetto potrebbe concretizzarsi molto presto a quanto pare perché, secondo le ultime indiscrezioni, un team di ricerca in Italia è già a lavoro per creare la prima tratta di questo mezzo nella stessa Italia. Anche da Ohio sono arrivati i primi consensi, dunque, potrebbe arrivare sul mercato un treno ad alta velocità e alla portata di tutti per quanto riguarda il lato economico.