Il volantino Expert con alcune delle migliori offerte in circolazione scadrà oggi, 2 agosto 2020, per questo motivo dovete fare presto per non perdere l’occasione di mettere le mani su alcuni dei prodotti più interessanti.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Expert, possono essere completati anche sul sito ufficiale, in questo caso però le spese di spedizione sono da aggiungere al prezzo mostrato a schermo. In alternativa sarà possibile recarsi in negozio, le offerte sono in linea di massima uguali in ogni punto vendita; è presente la possibilità di richiedere il finanziamento senza interessi, meglio definito a Tasso Zero, previo superamento di un determinato livello di spesa.

Volantino Expert: ecco le offerte che stavate aspettando

Le offerte che stavate aspettando vedono la possibilità di acquistare un incredibile Samsung Galaxy S20, uno dei dispositivi più richiesti e desiderati degli ultimi mesi, spendendo soli 649 euro. Il rapporto qualità/prezzo volge sicuramente a suo favore, dato comunque un listino di circa 899 euro.

In alternativa è possibile puntare verso un buonissimo Apple iPhone 11, top di gamma con sistema operativo iOS, acquistabile con un esborso finale di 749 euro e tantissima qualità costruttiva.

Sotto la fascia di prezzo dei 300 euro, invece, spiccano soluzioni decisamente più economiche, come ad esempio Samsung Galaxy A30s, Wiko Y61, Huawei P30 Lite, Huawei P Smart S o Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

Il volantino Expert lo potete sfogliare nel dettaglio qui sotto, ricordando tutte le limitazioni discusse in precedenza.