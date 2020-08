Euronics ha recentemente rinnovato la propria campagna promozionale, considerando il solo socio La Via Lattea, proponendo i cosiddetti Hot Days fino al 12 agosto 2020, ricchissimi di sconti e di prezzi fortemente ribassati.

Gli utenti interessati alle offerte dovranno necessariamente recarsi personalmente nei punti vendita di proprietà del socio suddetto, data l’impossibilità di completare gli acquisti stando comodamente seduti sul divano di casa propria. Superando una determinata soglia di spesa è comunque disponibile il Tasso Zero, ovvero il solito finanziamento che prevede il pagamento rateizzato senza interessi.

Volantino Euronics: tanti prezzi per tutti i gusti

Il volantino Euronics non si dimentica degli utenti che vogliono spendere relativamente poco per l’acquisto di un nuovo smartphone, per questo motivo al suo interno troviamo tante occasioni per risparmiare, come Huawei Nova 5T in vendita a 299 euro, passando anche per Huawei P Smart Z, P40 Lite, Y5P, Samsung Galaxy S10 Lite a 429 euro, Galaxy A71 a 399 euro, Galaxy A41 a 269 euro, Galaxy A51 a 289 euro, Oppo Reno 2 a 369 euro, Oppo A9 2020 a 199 euro, LG K51s a 179 euro, iPhone 7 Plus a 399 euro e così via.

Nell’eventualità in cui, invece, foste interessati alla fascia alta del mercato, ecco arrivare anche ottime soluzioni del calibro di Samsung Galaxy S20+ in vendita a 829 euro o Huawei P40 Pro raggiungibile con un esborso finale di 949 euro (passando per Huawei P40 a 699 euro).

Il volantino Euronics lo potete sfogliare direttamente nel nostro articolo, qui vi trovate tutte le pagine inserite come galleria fotografica.