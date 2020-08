Esselunga ruba letteralmente i clienti a MediaWorld con il lancio di una campagna promozionale a dir poco fantastica, la perfetta commistione di sconti interessanti e di prezzi bassi, applicata direttamente su un singolo modello di smartphone.

In scadenza il 5 agosto, quindi ancora oggi attiva in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale (non direttamente sul sito ufficiale), la promozione risulta essere applicata solamente sullo Huawei Y6p, un device appartenente alla fascia bassa del mercato della telefonia mobile, ancora però in grado di fornire discrete prestazioni. La limitazione più grande riguarda sicuramente la totale assenza dei servizi Google, prima di proseguire è bene ricordare che non sarà possibile approfittare delle applicazioni dell’azienda di Mountain View o più semplicemente del Play Store.

Volantino Esselunga: ecco le offerte da cogliere al volo

La scheda tecnica denota infatti una lieve tendenza al ribasso per un dispositivo pensato e prodotto per gli utenti che vogliono davvero spendere il meno possibile, senza pretendere prestazioni troppo elevate.

Il display è molto ampio, raggiungere i 6.3 pollici e resta essere un IPS LCD, ad affiancarlo troviamo un processore octa-core da 2GHz con 3GB di RAM, 64GB di memoria interna (espandibili tramite microSD), sistema operativo Android 10 con interfaccia EMUI, una batteria da 5000mAh, nonché 3 fotocamere posteriori, chip NFC e singolo componente anteriore da 8 megapixel.

Tutto questo per soli 119 euro, naturalmente per la versione completamente sbrandizzata e con annessa garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi.