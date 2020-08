Scoprire varie promozioni del mondo dei gestori virtuali è ormai un’abitudine per moti utenti che sono stanchi del loro provider di fiducia. CoopVoce risulta una delle opzioni più scelte, vista la sua grande crescita negli ultimi anni che ha totalmente modificato le sue sorti. Inizialmente tutti credevano che l’azienda potesse scomparire almeno per quanto riguarda la telefonia mobile, visto che erano davvero in pochi a sceglierla.

In seguito però il cambio di strategia è riuscito a comportare una crescita esponenziale, la quale tuttora mette CoopVoce nell’élite dei gestori mobili. Le sue offerte sono nettamente migliorate soprattutto grazie all’introduzione di contenuti di altissimo livello. Se prima qualcuno si lamentava dell’esiguità di minuti, SMS e giga, ora è cambiato tutto. Inoltre i prezzi risultano molto bassi e accessibili per chiunque.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 20 include al suo interno il meglio, ecco quanto costa

Il meglio di CoopVoce consiste nell’offrire promozioni telefoniche mobili che durino per sempre allo stesso prezzo e con contenuti interessanti. È proprio questo l’esempio che forniscono le celebri ChiamaTutti, ovvero le promo di CoopVoce che cambiano quasi con frequenza mensile.

In questo caso pare che il gestore virtuale abbia optato per una nuova opzione che poi tanto nuova non è: la ChiamaTutti TOP 20. Questa promo che era già stata resa nota da CoopVoce diverso tempo fa, ora è tornata in auge. Il prezzi è sempre di 8 euro al mese e i contenuti sempre gli stessi. Al suo interno è possibile trovare minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS e 20 giga di traffico dati in 4G.