A Curno, in provincia di Bergamo, si è verificato un evento davvero molto sfortunato per un automobilista del posto. Il suddetto aveva appena acquistato un auto davvero eccezionale, ovvero una bellissima Ferrari Modena (prodotta a Maranello dal 1999 al 2004). La persona probabilmente aveva coronato un vero e proprio sogno di una vita ed era l’unica persona del posto ad avere in possesso un auto del genere, ma purtroppo davvero nessuno poteva essere in grado di immaginare ciò che sarebbe successo poco dopo. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Ferrari usata andata a fuoco: sembra che il destino sia stato severo con l’automobilista

Non molti chilometri dopo l’uscita del concessionario, l’uomo ha improvvisamente iniziato a vedere del fumo che usciva in maniera molto pericolosa dal cofano dell’auto con una preoccupante puzza di bruciato. Ringraziando il cielo, l’uomo è stato molto repentino nell’accostare l’auto e mettersi in salvo dato che, solo dopo pochi secondi, la vettura è stata completamente avvolta e distrutta dalle fiamme divampate dal motore.

Dopo pochi minuti sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco di Dalmine i quali hanno provveduto in maniera tempestiva a domare le fiamme e bonificare l’area dove era accaduto l’incendio. Ora si dovranno accertare tutte le cause per cui questo avvenimento è successo. È sicuramente motivo di sollievo sapere che l’uomo è riuscito a salvarsi prima che le fiamme lo potessero avvolgere definitivamente.