Il nuovo volantino Carrefour lo potremmo quasi definire da pazzi, all’interno della campagna promozionale si trovano tantissime offerte e prezzi fortemente ribassati rispetto al listino originario, affiancate ad ogni modo dalla possibilità di ricevere buoni sconto su ogni acquisto.

Il meccanismo posto alla base della soluzione di Carrefour non è unico nel suo genere o particolarmente innovativo, ma resta sicuramente un’opzione che permetterà a tantissimi utenti di ricorrere all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, risparmiando il più possibile. Non esiste un iter particolare da seguire, l’unica cosa da fare è acquistare uno dei dispositivi effettivamente contrassegnati, una volta giunti in cassa si riceverà un coupon da spendere nuovamente all’interno del punto vendita, anche per l’acquisto di beni di prima necessità.

Volantino Carrefour: questi prezzi sono decisamente invitanti

L’idea di Carrefour è quindi di avvicinarsi al pubblico italiano proponendo in cambio ottimi prezzi bassi su modelli appartenenti, almeno per quanto riguarda il mondo Android, alla fascia bassa del mercato. La spesa non supera a tutti gli effetti i 199 euro, infatti si potranno acquistare Xiaomi Redmi Note 8T, Galaxy A20e, Xiaomi Redmi 8A, Samsung Galaxy A40 o similari.

Discorso diverso per quanto riguarda gli smartphone Apple, in questo caso i prezzi sono decisamente più elevati, ma si potranno mettere le mani su iPhone 11 o iPhone SE 2020, entrambi decisamente recenti ed in vendita rispettivamente a 829 o 499 euro.

