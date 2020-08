Bennet spizza Unieuro con il lancio di un volantino che nasconde al proprio interno offerte davvero fantastiche, si trovano raccolti prezzi che possono far sognare tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone afferente alla fascia media del mercato della telefonia mobile.

Gli interessati ad approfittare dei prezzi proposti da Bennet dovranno però recarsi personalmente in negozio per completare gli acquisti, ricordiamo infatti che non sarà possibile acquistare la tecnologia direttamente dal sito ufficiale. Il volantino risulta essere attivo fino al 5 agosto 2020, salvo esaurimento anticipato delle scorte (non è un SottoCosto, ma sottolineiamo come le disponibilità siano effettivamente limitate).

I codici sconto e le offerte Amazon li trovate tutti elencati direttamente sul nostro canale Telegram.

Volantino Bennet: tantissime offerte per tutti gli utenti

Il volantino Bennet ripercorre quanto di buono visto in passato, riuscendo sostanzialmente ad arrivare a proporre al pubblico alcuni dei prezzi più invitanti, senza andare a toccare minimamente la fascia alta del mercato della telefonia mobile.

Gli smartphone Android inclusi nella campagna sono Samsung Galaxy A70 e Samsung Galaxy A20e, una coppia di modelli appartenenti alla fascia medio-bassa, ma comunque fortemente interessanti proprio per la loro capacità di concernere prezzi bassi (non superano i 269 euro) e prestazioni relativamente interessanti.

L’alternativa Apple è rappresentata dall’iPhone 8, smartphone più che valido, ma forse fin troppo datato, se considerate che è sul mercato da ormai qualche anno, oggi acquistabile a 379 euro nella versione sbrandizzata.

Tutte le offerte del volantino Bennet, almeno le relative al mondo della tecnologia, sono raccolte nel dettaglio qui sotto tra le pagine inserite come galleria fotografica.