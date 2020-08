Per tutto il mese di Agosto ci saranno importanti iniziative a caratterizzare la campagna promozionale di WindTre. L’operatore vuole contrastare tutti i rivali, tra cui spiccano TIM ed Iliad, garantendo ai futuri clienti delle offerte ricche di contenuti e vantaggiose sotto il punto di vista dei costi mensili.

WindTre, le promozioni ad hoc per i giovani con meno di 30 anni

Un occhio di riguardo, WindTre lo riserva al pubblico dei più giovani. Per costoro, infatti, è ora disponibile una duplice versione della tariffa WindTre Young.

Nel formato principale, la promozione mette a disposizione di tutti gli abbonati consumi senza limiti per chiamate ed SMS con la presenza di 80 Giga per la connessione web sotto rete 4G. Il prezzo da pagare sarà di 9,99 euro per i primi tre mesi, con rinnovo fissato a 11,99 euro per le mensilità successive.

La tariffa, con queste soglie di consumo e con questo prezzo, sarà garantita per gli utenti che adottano la formula di pagamento Easy Pay, il metodo di fatturazione automatica con carta di credito o conto corrente. Sempre per questi abbonati è inoltre previsto un bonus con Giga gratuiti ed illimitati per i primi novanta giorni.

Nella seconda veste, la WindTre Young offre minuti ed SMS senza limiti più 40 Giga internet. E’ garantito a questi clienti inoltre un bonus da 100 Giga a costo zero per i primi tre mesi. La tariffa, in questa versione, è disponibile per chi sceglie il metodo di pagamento con credito residuo. Confermato il costo di 9,99 euro per i primi tre rinnovi e di 11,99 euro per i successivi.