WindTre è il nuovo brand unificato formato dalle due rispettive società che tutti noi conosciamo. Cambia approccio alla qualità della rete telefonica, alle tariffe ed alla trasparenza palesatasi di recente con la nascita di Very Mobile. Tra i suoi assi nella manica ha le carte necessarie per affossare l’azione tariffaria di TIM e Vodafone, acerrimi competitor che di recente hanno dato atto di forza con nuove promozioni.

Alle ultime novità il gestore rilancia con una promo 100 Giga dall’eccezionale rapporto qualità/prezzo che offre anche uno smartphone in regalo a scelta tra nuovi modelli 2020. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere.

WindTre presenta Smart Pack 100

Il nome della nuova offerta è Smart Pack 100 ed al suo interno, come fa intendere il nome stesso, include un bundle di traffico dati per un totale di 100 Giga al mese al costo di 16,99 euro. Entro i limiti del tariffario rientrano anche minuti illimitati e 200 SMS. L’offerta è così completa e rivolta ai nuovi clienti che decidono di attivare una nuova SIM o fare portabilità. Esclusi, quindi, i clienti che già fanno parte del circuito dell’operatore.

La scadenza fissata per questa nuova promozione è lunga e stimata, salvo proroghe o altri avvisi, al prossimo 20 settembre. Per quanto riguarda i telefoni che si possono includere i modelli prescelti sono:

Samsung Galaxy A21s a 0 euro al mese (disponibile su Amazon);

a 0 euro al mese (disponibile su Amazon); Galaxy A20e a 0 euro al mese;

a 0 euro al mese; Galaxy A20s a 0 euro al mese;

a 0 euro al mese; Huawei P40 Lite a 0 euro al mese;

a 0 euro al mese; Huawei P Smart 2020 a 0 euro al mese;

a 0 euro al mese; Xiaomi Redmi 9 a 0 euro al mese;

a 0 euro al mese; Oppo A9 2020 a 0,99 euro al mese;

a 0,99 euro al mese; Samsung Galaxy A51 a 2,99 euro al mese;

a 2,99 euro al mese; Xiaomi Mi 10 Lite a 5,99 euro al mese.

I costi accessori prevedono una tantum da 6,99 euro quale quota di attivazione anziché 49,99 euro in soluzion eunica. I restanti 43 euro saranno pagati dall’utente in rate da 1,80 euro al mese per i successivi 24 mesi a partire dalla sottoscrizione. La rata dello smartphone chiede inoltre 3 euro una tantum con il prezzo della SIM che in ogni caso è di 10 Euro da pagare soltanto la prima volta.