Vodafone continua ad acquisire nuovi clienti con un’offerta davvero travolgente, gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su una soluzione da ben 50 giga di traffico dati al mese, con annessi minuti illimitati da utilizzare per telefonare ad ogni numero sul territorio nazionale.

Il suo nome è Special 50 Digital Edition, nasce come promozione distribuita esclusivamente in versione operator attack, quindi raggiungibile in esclusiva dai possessori di una determinata SIM ricaricabile, più precisamente gli uscenti da Iliad o da un MVNO, che saranno pronti a richiedere la portabilità del proprio numero originario. Il costo fisso da sostenere appare essere abbastanza limitato, in quanto inizialmente verrà richiesto il versamento di soli 10 euro concernente l’acquisto della nuova SIM; sono da considerarsi assenti, invece, vincoli contrattuali di durata, l’utente potrà abbandonare l’azienda quando vorrà senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

Passa a Vodafone: nuova promozione per tutti i gusti

La Special 50 Digital Edition è speciale sia per il prezzo di vendita, corrispondente a soli 7 euro mensili da versare direttamente tramite il proprio credito residuo, che proprio per il bundle offerto al consumatore finale. Al suo interno è possibile infatti trovare 50 giga di internet alla massima velocità attualmente disponibili, in aggiunta a minuti e SMS illimitati, da poter utilizzare verso ogni numero sul territorio nazionale.

La richiesta di attivazione, come specificato in precedenza, può essere presentata solamente dagli uscenti da un determinato operatore telefonico, con portabilità del numero originario. Tutto solo nei punti vendita, non esiste al momento la possibilità di accesso online sul sito ufficiale o altrove sul territorio nazionale, salvo contatto diretto da parte del call center.