Un SottoCosto davvero folle è stato recentemente attivato nei punti vendita Trony in Sardegna ed attende tutti i consumatori che vorranno/potranno recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto.

La limitazione più grande, ricordando comunque la scadenza fissata al 2 agosto 2020, è proprio questa, l’impossibilità di accedervi in altre regioni del paese o direttamente sul sito ufficiale. Spendendo inoltre più di 299 euro è da segnalare la possibilità di accedere al finanziamento a Tasso Zero, in modo da poter pagare il tutto tramite conto corrente bancario in comode rate fisse mensili.

Volantino Trony: questi sono i prezzi da cogliere al volo

Le migliori occasioni incluse all’interno del volantino Trony sono sostanzialmente un paio, parliamo prima di tutto del Samsung Galaxy S20+ in vendita a 769 euro, uno smartphone di altissima qualità, lanciato sul mercato ad inizio aprile 2020, oggi forse ad uno dei prezzi più bassi di sempre.

L’altro modello da tenere assolutamente d’occhio è l’Apple iPhone Xr, non è recentissimo, è infatti in vendita da qualche anno ormai, ma il suo prezzo di 599 euro lo rende appetibile agli occhi della maggior parte dei consumatori sul territorio nazionale.

Le alternative ovviamente non terminano qui, nel momento in cui sfoglierete le sottostanti pagine del volantino Trony potrete scoprire una infinità di riduzioni di prezzo e di risparmio notevole anche su categorie inferiori, o completamente differenti. Ricordate però le limitazioni discusse inizialmente nel nostro articolo.