Le serie TV di casa Netflix non finiscono mai di stupire i loro telespettatori ed è per questo motivo che sempre tanti utenti sono alla ricerca di informazioni in merito a nuovi episodi o nuove stagioni. Con l’arrivo dell’estate e il passaggio della situazione più grave legata alla pandemia, finalmente le carte in regola sembrano essere tornate anche sul catalogo del colosso dello streaming e nuovi titoli molto attesi sono finalmente iniziati ad arrivare… ma in merito a Stranger Things, The Order e You cosa sappiamo?

Netflix: i fans chiedono informazioni su Stranger Things, You e The Order

Dopo una terza stagione conclusasi con il botto, Stranger Things sta facendo attendere i suoi fans più del dovuto. Purtroppo, in questo caso, l’attesa non è stata dettata da dei ritardi voluti dagli stessi produttori, ma bensì è stata necessaria al fine di mettere al sicuro sia cast che troupes dalla minaccia del coronavirus. Tornando alla quarta stagione, in ogni caso, definire quando questa approderà su Netflix è purtroppo difficile: le riprese non sono ancora terminate e, secondo alcune indiscrezioni, il cast tornerà sul set solo dopo la metà di settembre.

Per quanto concerne The Order, invece, trattandosi di una nuova uscita è più che scontato che almeno un anno dovrà intercorrere prima dell’uscita di una ipotetica nuova stagione.

Occupandoci, infine, della terza stagione di You, questa sembra portare delle buone novelle: le riprese dovrebbero essere ricominciate e sperando nella buona sorte, la showrunner conta di rispettare la tradizione anche quest’anno e pubblicare la nuova stagione il 21 dicembre.