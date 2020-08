Giunti alla conclusione della Serie A, per gli appassionati di calcio e sport non terminano di certo i grandi appuntamenti. Sky garantirà infatti a tutti i suoi abbonati piena copertura per eventi molto attesi come la Formula 1, l’NBA e la MotoGp, senza poi dimenticare le emozioni della Champions League. Considerato il periodo di vacanze e di viaggi fuori casa, Sky mette a disposizione di tutti gli interessati anche alcune offerte molto vantaggiose in streaming.

Sky, le tre offerte di streaming utilizzando il servizio NOW TV

Il servizio NOW TV di Sky è oramai una garanzia per migliaia di utenti. Attraverso questo portale sarà possibile vedere i principali canali satellitari, senza parabola o decoder e soprattutto senza un vero vincolo d’abbonamento. A conti fatti, NOW TV da tempo si presenta come l’unica alternativa legale allo streaming IPTV.

I prezzi di NOW TV inoltre sono molto vantaggiosi. Il ticket Sport che include tutte le esclusive di Sky prima menzionate avrà un prezzo mensile di soli 29,99 euro. La visione dei canali inoltre sarà garantita su smartphone, tablet, dispositivi mobili oppure anche sulle smart tv attraverso il dispositivo NOW TV Box.

Ovviamente la piattaforma streaming di Sky non si rivolge soltanto agli appassionati di calcio e sport. Gli utenti, infatti, potranno anche scegliere un pacchetto base tra Intrattenimento, Serie tv e Cinema al costo fisso di 9,99 euro ogni trenta giorni. Per chi desidera avere tutti e tre questi ticket, inoltre, è previsto un unico abbonamento mensile al prezzo di 19,99 euro, sempre senza vincolo di rinnovo.