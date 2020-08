Il colosso Samsung ha recentemente rilasciato, a partire dalla Germania, le nuove patch di sicurezza relative al mese di agosto per l’intera gamma Galaxy S10, eccezione fatta per il modello 5G.

L’aggiornamento è accompagnato dalla versione software G97xFXXU8CTG4 e come di consueto è disponibile al download OTA. Potrebbero esserci anche delle novità relative a questo aggiornamento. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Come anticipato precedentemente, potrebbero esserci delle novità che riguardano l’update, dato che dalla versione firmware si evince che le patch di sicurezza non arrivano da sole. Tuttavia queste novità non sono ancora definite e dovremo dunque aspettare il riscontro da parte della community. Attualmente l’aggiornamento non ha ancora superato i limiti della Germania, di conseguenza arriverà nel resto del mondo tra qualche giorno, al massimo una settimana.

Come al solito, per controllare l’avvenuto arrivo vi basterà tenere d’occhio la sezione Aggiornamenti Software delle Impostazioni del vostro Sistema. Gli smartphone che riceveranno l’aggiornamento in questione sono quindi il Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ed il Galaxy S10 E. Quest’ultimo è il modello più economico di tutta la gamma, anche se non ha nulla da invidiare ai suoi fratelli maggiori.

Vi ricordo infatti che monta un display AMOLED da 5.8 pollici in risoluzione 2280×1080 protetto da Gorilla Glass 5, dispone di un processore Samsung Exynos 9820 con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna. Per quanto riguarda il comparto fotografico, sul retro troviamo una doppia fotocamera rispettivamente da 12 e 16 megapixel e sul lato anteriore un sensore da 10 megapixel. Dispone infine di una batteria da 3.100 mAh.