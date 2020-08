Nel corso dell’evento UNPACKED, Samsung potrebbe presentare il suo nuovo tablet, SAMSUNG Galaxy Tab S7. La nuova famiglia di tablet si comporrà di due modelli, quello standard e quello Plus, entrambi con schermi più grandi rispetto a quello dell’attuale Tab S6, e con una frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz.

SAMSUNG Galaxy Tab S7, tutte le caratteristiche in esclusiva!

SAMSUNG Galaxy Tab S7 Plus avrà uno schermo più grande da 12,4 pollici con una risoluzione di 2.800 x 1.752 pixel e lettore di impronta digitale in-display. La variante standard, invece, sfoggerà un display da 11 pollici con risoluzione da 2.560 x 1.600 pixel e lettore di impronta digitale laterale.

Entrambi i tablet saranno alimentati dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 865+, aiutato da una RAM LPDDR5X a partire da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna per la variante standard. Allo stesso modo, entrambi i dispositivi supportano la ricarica rapida da 45 W, ma mentre il Plus avrà una batteria da 10.090 mAh, SAMSUNG Galaxy Tab S7 avrà una batteria da 7.040 mAh. Il caricabatterie per la ricarica rapida, tuttavia, non sarà incluso nella confezione e dovrà essere acquistato separatamente, se lo si vorrà.

Inoltre, mentre l’S7 sarà più leggero del modello Plus, quest’ultimo sarà più sottile (5,7 mm rispetto allo spessore da 6,34 mm del fratello minore). Sul retro abbiamo due fotocamere, una grandangolare da 13 MP con supporto alla registrazione video 4K a 30 fps, ed una ultra-grandangolare da 5 MP. La fotocamera frontale per selfie sarà da 8 MP.

Per quanto riguarda le colorazioni, SAMSUNG Galaxy Tab S7 sarà disponibile nelle varianti Mystic Bronze, Mystic Silver e Mystic Black.