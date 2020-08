Fate molta fatica ad alzarvi la mattina e la vostra sveglia suona inutilmente interminabili volte prima di riuscire a smuovervi visto che siete ormai abilissimi a spegnerla senza svegliarvi? Sta per arrivare un oggetto che potrebbe fare al caso vostro. Si tratta di Ruggie, la sveglia vi costringerà ad alzarvi dal letto.

Ecco come funziona Ruggie, la sveglia che ci obbliga da alzarci dal letto

L’originale sveglia altro non è che un tappeto in grado di suonare all’ora stabilita e spegnersi solo nel momento in cui sente la pressione dei piedi su di sé per almeno 3 secondi. L’idea è stata sviluppata da un team di designer di Vancouver e Hong Kong guidati da Winson Tam. Proprio Tam ha raccontato come è nata l’idea:

”Troppo spesso mi capita di alzarmi in ritardo. So come ci si sente, è orribile. D’altronde è molto difficile alzarsi al mattino se si pensa al proprio letto, comodo e caldo, ai pavimenti freddi, a quel sogno bellissimo che dobbiamo finire. Ho creato Ruggie per me stesso e per gli altri”.

Il progetto si è concretizzato grazie a una campagna di finanziamento su Kickstarter e sembra che dal prossimo settembre il tappeto sveglia Ruggie sarà in commercio alla cifra non indifferente di 99 dollari.

In realtà se non volete spendere tutti quei soldi, un’idea semplice per ottenere lo stesso risultato è quella di posizionare la vostra sveglia lontano dal letto in modo tale da non poterla spegnere nel dormiveglia e dovervi comunque alzare. È il metodo più vecchio del mondo!