Dal mese di agosto entrante oggi, si concretizzeranno gli incentivi per l’acquisto di una nuova auto. Il Decreto Rilancio 2020 ha messo sul piatto varie proposte per aiutare gli italiani soprattutto dopo questo momento di crisi, una di queste è il bonus per la rottamazione con il conseguente acquisto di una nuova auto per tutti i cittadini italiani. Il denaro che si risparmierà sarà davvero notevole, una quantità che ammonta addirittura a 10.000 euro. Scopriamo maggiori dettagli a riguardo.

Rottamazione auto: quelle più convenienti da acquistare con il Decreto Rilancio 2020

Quindi, questo nuovo bonus ha concesso ai cittadini di poter rottamare la propria automobile al fine di acquistarne una del tutto nuova risparmiando delle grandi cifre. La validità degli incentivi andrà dal 1° agosto 2020 fino al 31 dicembre 2020. La possibilità sia di scegliere nuove autovetture e sia di risparmiare sarà maggiore, infatti sarebbe utile sfruttare sia la rottamazione della propria automobile che gli incentivi per l’acquisto di una nuova.

Tra le più consigliate in assoluto ci sono le auto elettriche e ibride. Infatti, tramite l’acquisto di questo tipo di autovetture, si potrà avere l’accesso all’Ecobonus che potrà raggiungere una cifra molto importante pari a 10.000 euro. Andando a vedere nel dettaglio: