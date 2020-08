Si continua a parlare del regalo di 10,00 euro fatto da PlayStation ad alcuni utenti abbonati al Ps Plus. Dopo che la notizia ha preso a circolare tra gli utenti Sony, con un primo momento di euforia, sono arrivate anche le critiche sui criteri di assegnazione del bonus; ad approfondire il tema il canale Twitter ufficiale di Ask PlayStation UK.

Sono state molte le lamentele tra i giocatori per la mancata assegnazione del premio; soprattuto perché l’iniziativa non è stata ne sponsorizzata ne sono arrivate comunicazioni su come o chi avesse diritto ai 10,00 euro.

Ps Plus: ecco come è avvenuta la distribuzione del bonus

A risolvere definitivamente i dubbi degli utenti dunque Ask PlayStation UK; rispondendo ad un utente che sperava di ricevere il premio hanno affermato: “Se sei un abbonato PS Plus e non hai ancora ricevuto il messaggio di sistema che notifica l’accesso a questo credito in regalo da spendere nel negozio, questa volta purtroppo non l’hai ricevuto. Il bonus è già stato invitato ad abbonati scelti casualmente. Buona fortuna per le promozioni future!”.

Il regalo fatto da PlayStation rientra nei festeggiamenti organizzati per il decimo anniversario del servizio PS Plus; oltre ad aver regalato ben 10,00 euro a gli utenti la console di casa Sony ha anche indetto uno speciale gioco a premi in cui poter vincere un abbonamento annuale al servizio a pagamento. Inoltre, proprio per quanto riguarda il servizio Plus, annunciati i giochi di agosto; questo mese per tutti gli abbonati Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered e l’inedito Fall Guys: Ultimate Knockout.