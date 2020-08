Iliad anche durante l’estate si conferma uno degli operatori più popolari del nostro paese. Il bacino di pubblico che ha già attivato una SIM con il provider francese è molto più che consistente (oltre cinque milioni di clienti), tuttavia l’obiettivo è quello di accrescere ancor di più la platea degli abbonati.

Iliad, le migliori iniziative che si possono attivare attraverso il sito web

Se Iliad continua ad avere grande seguito di pubblico, a due anni di distanza dal suo arrivo in Italia, lo si deve alle offerte low cost. Il provider ha messo a disposizione una promozione molto valida come la Giga 50. Al costo di 7,99 euro gli utenti avranno chiamate senza limiti ed SMS da inviare a tutti più 50 Giga per la navigazione internet.

Non c’è però soltanto questa ricaricabile per il pubblico di Iliad. Gli eventuali abbonati, infatti, hanno accesso anche a due offerte aggiuntive. Sul sito internet ufficiale del gestore, è ad esempio possibile attivare la promozione Giga 40. I consumi di questa proposta prevedono chiamate ed SMS senza limiti più 40 Giga internet, tra cui 4 Giga per il roaming UE. Il prezzo mensile si attesta sui 6,99 euro.

Altra proposta per gli abbonati invece è la ricaricabile Voce. Al prezzo mensile di 4,99 euro, gli utenti potranno attivare un pacchetto con chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali

Sia per i clienti che sceglieranno di attivare Giga 40 sia per quelli che optano per la promo Voce ci sarà da pagare una quota una tantum per lil rilascio della SIM dal valore di 10 euro.