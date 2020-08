Di certo due dei videogiochi più attesi di questo 2020 sono Fifa 21 e PES 2021, i due giochi di simulazione calcistica infatti, ormai da anni si contendono il palcoscenico mondiale in un’eterna lotta che ovviamente punta a decretare ogni anno il migliore tra i due.

A quanto pare quest’anno però vedremo una situazione diversa da quella che ogni anno caratterizza questa sfida, infatti stando alle ultime news in circolazione, mentre Fifa 21 sarà come sempre un nuovo gioco con nuove modalità e nuove features (in uscita 9 Ottobre di quest’anno), PES 2021 non seguirà la stessa strada, infatti vista l’uscita prevista per Natale delle console nex-gen, Konami ha deciso di rendere PES 2021 nient’altro che una versione aggiornata del precedente gioco 2020, il quale attraverso un season update riceverà tutti gli aggiornamenti rose necessari ma sfrutterà la stessa identica meccanica di PES 2020, si tratta di una scelta per concentrarsi maggiormente sul futuro che prenderà corpo in 2022.

Sfida differente dai soliti anni

Quella di Konami è quindi una scelta lungimirante in modo da dare tutto il meglio di se quando avremo a disposizione tutta la potenza delle console next-gen, ecco quanto dichiarato dall’azienda.

“Siamo lieti di annunciare che siamo al lavoro su un titolo calcistico di nuova generazione, che mira a incarnare appieno il concetto chiave The Pitch is Ours. Lo sviluppo di questo titolo sta avvenendo grazie a un aggiornamento del motore, che ci permetterà di stupirvi con sensazionali miglioramenti in tutte le aree di gioco. Preparatevi a modelli e animazioni dei giocatori ancora più realistici, effetti fisici potenziati, grafica fotorealistica e molto, molto altro. Sappiamo che molti di voi sperano in nuovi contenuti myClub e Campionato Master, per questo siamo felici di annunciarvi che stiamo lavorando a grosse novità per entrambe le modalità“.

Per quanto riguarda invece FIFA 21, la situazione si capovolge, infatti in questo caso avremo il classico nuovo gioco con nuove modalità e funzionalità, con anche uno sguardo alle nuove console in uscita, infatti EA consentirà il passaggio del proprio account sulla nuova console con l’upgrade del gioco incluso.

Fifa 21 uscirà su tutte le piattaforme, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Windows 10 e Nintendo Switch, vi rimandiamo a questo articolo per maggiori dettagli.