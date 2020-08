Euronics, per mano del socio La Via Lattea, riesce a soddisfare pienamente le richieste e le pretese dei consumatori italiani abbassando di molto i prezzi di vendita della maggior parte dei prodotti attualmente inclusi nel catalogo aziendale.

La validità della campagna è fissata fino al termine della prima decade di Agosto, ma solo ed esclusivamente nei punti vendita di proprietà del socio La Via Lattea, gli acquisti non potranno in nessun modo essere completati sul sito ufficiale del rivenditore stesso. E’ da segnalare la possibilità di accedere ad un finanziamento a Tasso Zero, con il superamento di una determinata soglia di spesa.

Euronics: questi sono i prezzi più bassi del momento

Gli smartphone inseriti in promozione sono davvero moltissimi, gli utenti possono spaziare entro i brand più famosi, quali Huawei e Samsung, sino ad arrivare anche ai più economici Xiaomi.

Partendo dalla fascia alta del mercato della telefonia mobile incrociamo infatti Huawei P40 Pro a 949 euro, Samsung Galaxy S20+ a 829 euro, Huawei P40 a 699 euro o Galaxy S10 Lite a 429 euro. Molto più interessanti sono i prezzi applicati per quanto riguarda la fascia media, infatti si scorgono una infinità di sconti, quali sono su Huawei P30 Lite, Huawei Nova 5T, P40 Lite a 249 euro, P Smart 2019, Galaxy A71, Galaxy A51, Galaxy A41, Oppo Reno 2, Oppo A5 2020, Oppo A9 2020, LG K20, LG K41s, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 o iPhone 7 Plus.

