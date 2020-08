Esselunga non si ferma più e rilancia apertamente la sfida a Unieuro con un volantino che vuole essere migliore di quanto visto in passato, sebbene comunque rivolta la propria attenzione esclusivamente ad un singolo prodotto.

A conti fatti non stiamo parlando di una vera e propria campagna promozionale ricca di sconti, quanto della solita offerta tech a cui Esselunga ci ha abituati anche in passato. L’acquisto, nello specifico in questo caso, potrà essere completato solamente nei punti vendita in Italia, entro e non oltre il 5 agosto, a meno che non terminino prima le scorte disponibili in negozio.

Volantino Esselunga: tanti sconti per gli utenti Italia

Lo smartphone incluso nella campagna promozionale di Esselunga resta essere lo Huawei Y6p 2020, un modello chiaramente appartenente alla fascia bassa del mercato della telefonia mobile, ma comunque in grado di dire la sua perché fornito di caratteristiche tecniche complessivamente abbastanza interessanti.

I punti cardine sono sicuramente l’ampio display da 6.3 pollici (sebbene sia un IPS LCD), il processore octa-core e naturalmente la batteria ampissima da oltre 5’000mAh. L’aspetto più negativo riguarda l’impossibilità di godere dei servizi Google, gli utenti dovranno infatti affidarsi agli HMS (Huawei Mobile Services) ed a tutto ciò che vi ruota attorno.

Il prezzo, per la versione con 64GB di memoria interna, è di 119 euro; se interessati, ricordiamo comunque essere presente anche garanzia legale della durata di 24 mesi, ogni difetto di fabbrica verrà aggiustato gratuitamente riportando il device nel punto vendita d’acquisto.