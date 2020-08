Comet si allinea con le ultime campagne promozionali delle più quotate Unieuro e MediaWorld, riuscendo nel contempo a garantire agli utenti prezzi fortemente ribassati rispetto a listini originari quasi inarrivabili per la maggior parte di noi.

Il volantino corrente risulta essere ufficialmente disponibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ma più precisamente anche sul sito ufficiale, in questo modo sarà possibile completare gli acquisti stando comodamente seduti sul divano di casa, dovendo nel contempo però pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram, potrete trovare offerte Amazon e tantissimi codici sconto gratis che vi aiuteranno a risparmiare.

Volantino Comet: ecco quali sono i prezzi più basi

I prezzi più invitanti, non propriamente i più bassi in assoluto, sono applicati su due modelli di fascia alta, stiamo parlando di Samsung Galaxy S20 e di Apple iPhone 11, smartphone estremamente interessanti proprio per la loro grandissima capacità di offrire l’accesso a prestazioni elevate. Le richieste attuali sono ridotte rispetto ai listini originari, nello specifico il consumatore potrà spendere 639 euro per il modello di casa Samsung, arrivano a 699 euro invece per l’iPhone 11.

Osservando più da vicino, invece, la fascia medio-bassa dello stesso mercato, spiccano soluzioni ancora più interessanti, tra queste annoveriamo sicuramente Oppo A91 e Galaxy Note 10 Lite, con un occhio di riguardo per Galaxy A71 e Galaxy A21s.

Il volantino Comet è questo e molto altro ancora, se volete conoscerlo da vicino non vi resta che aprire subito le pagine che trovate inserite qui sotto.