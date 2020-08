Carrefour torna nel mercato della rivendita di elettronica con il lancio di una campagna promozionale che cerca di avvicinare ulteriormente gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, proponendo in cambio una soluzione tanto rara quanto apprezzata dai clienti, il buono sconto su ogni acquisto.

A differenza delle proposte viste in passato da Trony, in questo caso non sarà necessario raggiungere un livello minimo di spesa o più semplicemente seguire un iter speciale, basterà infatti acquistare uno (o più) dei dispositivi contrassegnati. Il buono sconto è legato solo ed esclusivamente al modello in oggetto, ciò sta a significare che se doveste acquistarne più di uno, potrete davvero pretendere di cumularli; una volta consegnato in cassa non potrà essere utilizzato subito, sarà necessario completare un secondo acquisto, anche di beni di prima necessità, sempre nello stesso negozio.

Volantino Carrefour: tantissime offerte su ottimi prodotti

I prodotti in offerta sono tanti e molto differenti tra loro, osservando da vicino il mondo degli smartphone notiamo prima di tutto la presenza di un paio di modelli Apple davvero interessanti: iPhone 11 e iPhone SE 2020. L’ultimo top di gamma, secondo solo all’11 Pro, può essere acquistato nella versione sbrandizzata con 64GB di memoria, al prezzo di 849 euro; in alternativa sarà possibile affidarsi al decisamente più economico e recente SE 2020, in vendita a soli 499 euro.

Per quanto riguarda il mondo Android, invece, non mancano soluzioni del calibro di Xiaomi Redmi Note 8T, Galaxy A40, Galaxy A20e e Redmi 8A, tutte decisamente economiche.