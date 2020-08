Apple deposita un nuovo brevetto. Questa volta le idee del colosso di Cupertino non riguardano i tanto attesi Apple Glass né i prossimi IPhone. L’azienda, questa volta, si concentra su un nuovo dispositivo che potrebbe rivoluzionare il tipico utilizzo di iPad e iPhone.

Apple deposita un nuovo brevetto: un dispositivo potrebbe stravolgere il tipico utilizzo di iPad e iPhone:

“Dispositivi mobili a display multiplo modulare” è il nome del brevetto depositato dal colosso di Cupertino che sembra avere intenzione di creare un accessorio che permetterebbe agli utenti di unire due dispositivi, presumibilmente due iPad, e di utilizzarli come se fossero un notebook. Attraverso l’accessorio pensato da Apple, costituito sostanzialmente da due connettori, uno dei dispositivi fungerebbe da display; l’altro, invece, da tastiera. Non è da escludere la possibilità di unire anche due dispositivi differenti come un iPad e un iPhone.

L’idea di Apple andrebbe dunque a rivoluzionare quello che è il tipico utilizzo dei dispositivi in questione ma il dubbio che sorge spontaneo riguarda il possibile calo d’interesse nei confronti dei MacBook che, ormai da tempo, sono stati messi da parte da utenti che hanno deciso di optare per l’acquisto degli iPad recentemente prodotti dal colosso. Questi ultimi, in effetti, sono sempre più scelti dagli utenti che, abbinando tastiere esterne, riescono a sopperire alla mancanza del notebook senza dover rinunciare ad alcuna funzione.

È bene precisare che ancora una volta si tratta di un’idea che potrebbe non essere portata a termine. Il colosso, infatti, potrebbe decidere di mettere da parte il brevetto o di procedere con la creazione del nuovo accessorio.