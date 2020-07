WindTre presenta un’offerta telefonica “quasi illegale”. Lo scopo è quello di attirare a sé un gran numero di clienti con la promessa di uno smartphone Gratis ed annesse tariffe con montagne di Giga ed altri contenuti inclusi nel prezzo. Dopo il lancio di Very Mobile per il segmento MVNO del mercato telefonico pensavamo di averle viste e sentite tutte. Tenetevi forte perché sono arrivati 100 Giga contro Iliad, TIM, Vodafone e gli altri gestori virtuali. Ecco tutti i prezzi e le condizioni di accesso valide a partire dal 27 Luglio 2020.

WindTre Smart Pack 100

Una sorta di coltellino svizzero della connettività mobile la nuova Smart Pack 100 che nulla intende far mancare ai propri utenti. La possono richiedere i clienti che ottengono una nuova SIM o chi sceglie di abbandonare un altro operatore. Niente da fare, quindi, per coloro che hanno già scelto la convenienza e la flessibilità commerciale della joint venture.

Inclusi nel prezzo indicato di 16,99 euro al mese troviamo minuti illimitati da contorno ad un bundle da 200 SMS e chiaramente i famosissimi 100 Giga da usare con tecnologia di rete LTE dal telefono e da tutti i dispositivi in casa e fuori casa grazie all’opzione hotspot personale.

Per ottenere questa tariffa occorre scegliere uno smartphone tra quelli indicati nella lista dei nuovi modelli compatibili con le opzioni tariffarie vigenti. Nello specifico possiamo ottenere:

Samsung Galaxy A21s a 0 euro al mese (disponibile su Amazon);

a 0 euro al mese (disponibile su Amazon); Galaxy A20e a 0 euro al mese;

a 0 euro al mese; Galaxy A20s a 0 euro al mese;

a 0 euro al mese; Huawei P40 Lite a 0 euro al mese;

a 0 euro al mese; Huawei P Smart 2020 a 0 euro al mese;

a 0 euro al mese; Xiaomi Redmi 9 a 0 euro al mese;

a 0 euro al mese; Oppo A9 2020 a 0,99 euro al mese;

a 0,99 euro al mese; Samsung Galaxy A51 a 2,99 euro al mese;

a 2,99 euro al mese; Xiaomi Mi 10 Lite a 5,99 euro al mese.

C’è tempo almeno fino al 20 Settembre 2020, salvo cambio scadenze e proroghe dell’ultimo minuto. Nel prezzo non sono inclusi i costi accessori da pagare a parte per attivazione (6,99 euro), SIM (10 euro), prima rata smartphone (3 euro). Inoltre si mettano in conto 1,80 euro al mese detratti dal costo unitario di attivazione che si rateizza in 24 mesi partendo da una richiesta totale di 49,99 euro.