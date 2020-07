WindTre aggiorna il suo listino offerte inserendo una nuova tariffa dedicata a tutti i nuovi clienti interessati a procedere con l’acquisto di un nuovo smartphone e ad usufruire di ottime quantità di minuti, SMS e Giga di traffico dati. La tariffa presentata dal gestore è la WindTre Smart Pack 100 ed è disponibile a partire da 16,99 euro al mese. I clienti che ne richiedono l’attivazione hanno la possibilità di ricevere ogni mese i seguenti contenuti:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

WindTre Smart Pack include anche uno smartphone!

I clienti che procedono con l’attivazione della tariffa WindTre Smart Pack 100 hanno la possibilità di ricevere uno smartphone il cui pagamento può essere sostenuto a rate mensile automaticamente abbinate al costo di rinnovo previsto per la tariffa. In base al dispositivo scelto è possibile non dover sostenere alcun anticipo o costo mensile. Qui riportiamo gli smartphone in listino:

Huawei P40 Lite

Huawei P Smart 2020

Samsung Galaxy A21s

Xiaomi Redmi 9

Samsung Galaxy A20e

Samsung Galaxy A20s

Oppo A9 2020

Samsung Galaxy A51

Xiaomi Mi 10 Lite

Come già anticipato, il costo mensile potrà subire delle modifiche che dipendono dallo smartphone che si desidera ottenere. Nella maggior parte dei casi ,però, il gestore consente di ricevere lo smartphone senza dover andare incontro ad alcun anticipo né a rate mensili.

L’attivazione della tariffa può essere effettuata presso uno dei numerosi punti vendita del gestore da tutti i clienti interessati che dovranno necessariamente abbinare alla tariffa uno degli smartphone presenti in listino e qui elencati. Il costo da sostenere per l’acquisto della nuova SIM ammonta a soli 10,00 euro.