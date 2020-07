WindTre propone al pubblico italiano una promozione davvero speciale, una soluzione che prevede la possibilità di accedere a ben 50 giga di traffico dati, pagando un canone di soli 5,99 euro al mese a tempo indeterminato.

Il nome dell’offerta è Go 50 Top+ Online, attivabile esclusivamente dal sito ufficiale dell’operatore telefonico, prevede a tutti gli effetti la possibilità di pagare inizialmente solamente 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, senza costringere il consumatore a sottostare ad alcun tipo di vincolo contrattuale di durata. La portabilità, come accade sempre in occasioni di questo tipo, è da ritenersi obbligatoria.

WindTre: la promozione che tutti dovrebbero attivare

La Go 50 Top+ Online è la sorella della Go 50 Top+, promozione attivabile anche da Iliad nei punti vendita in Italia, in questo caso disponibile però solo per gli uscenti da un MVNO (sono esclusi Very Mobile, kena Mobile e ho.Mobile). Al suo interno si può trovare un bundle davvero di tutto rispetto, gli utenti possono accedere infatti a 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, affiancati da illimitati minuti da poter utilizzare a piacimento verso tutti, per finire poi con i classici 200 SMS da inviare ad altrettanti numeri in Italia.

Il costo fisso è di soli 5,99 euro al mese, il canone sarà da versare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile. Ad oggi, almeno di questa versione, non esiste la Easy Pay, ciò sta a significare che non sarà possibile raddoppiare il bundle dei giga pagando il tutto tramite conto corrente o carta di credito non ricaricabile (per il momento).