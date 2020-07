Vodafone rischia di fare il tutto esaurito con una promozione che ha davvero dell’assurdo. Apriamo il sipario su questa novità dicendo che la tariffa si rivolge in via esclusiva ad un pubblico giovane, e più precisamente a coloro che non hanno superato i 30 anni. Detto questo, passiamo ai fatti con una Shake It Easy che ha parecchio da offrire ed altrettanto da regalare.

Scopri la nuova Vodafone Shake It Easy

Costa 14,99 euro al mese che al tempo del low-cost assoluto di alcuni operatori reali e virtuali potrebbero sembrare molti. In effetti il prezzo è giustificato dalla qualità del servizio e soprattutto dai contenuti inclusi. Ci troviamo di fronte a minuti ed SMS illimitati diventati ormai la regola di qualunque operatore telefonico. A questo il gestore rosso aggiunge ben 60 Giga di traffico dati in 4G LTE alla massima velocità con incluso il servizio hotspot per continuare a navigare da altri dispositivi sfruttando il telefono come router. Non finisce qui.

Passando ai regali gratuiti si citano la segreteria telefonica, il supporto completo al 414 per la consultazione vocale dello stato delle tariffe ed eventuali servizi attivi sul numero, Chiamami e Recall per intercettare le chiamate perse in caso fossimo occupati o non raggiungibili. La lista delle opzioni speciali continua con 10 Giga Extra da utilizzare in Europa senza spese extra sempre in 4G ed alla velocità massima consentita dalla rete. Sono gratis anche le app più usate dai giovani nel campo del social networking (e quindi Facebook) e della messaggistica istantanea (non poteva mancare WhatsApp). Per i navigatori seriali anche Google Maps non consumerà alcun Giga e la si potrà usare in accoppiata a Tidal per ascoltare la musica a bordo della propria auto senza spendere un solo centesimo in più.