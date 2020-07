Sono poche, ormai, le persone che negli ultimi anni hanno toccato con mano dei veri e propri vecchi cellulari. Ad oggi, infatti, quest’ultimi rappresentano un vero e proprio reperto storico per tutti gli utenti in cerca di Smartphone top di Gamma. Ciononostante, però, il costo di questi vecchi telefonini potrebbe sospendere tutti. In Italia, ad esempio, centinaia e centinaia di collezionisti sono pronti a sborsare cifre a quattro zeri pur di acquistare uno di questi dispositivi. Scopriamo quindi di seguito quali sono i cellulari più richiesti nel nostro paese.

Nokia 3310

Introdotto da Nokia nel 2000, il 3310 ha segnato in tutto il mondo l’epoca dei telefoni. Piccolo ed indistruttibile, infatti, quest’ultimo è diventato un esempio per le molteplici aziende produttrici di Smartphone. Ad oggi, se in ottime condizioni, quest’ultimo può essere venduto oltre i130 euro. milioni di consumatori in tutto il mondo

Mobira Sentaor

Prodotto da Nokia nel 1981, il Mobira Sentaor è diventato in poco tempo uno strumento fondamentale per milioni di persone in tutto il globo. Nonostante possa sembrare una radio, in realtà si tratta di un vecchio telefonino che, grazie alle sue enormi dimensioni, può valere fino a 1000 euro.

Ericsson T28

Prodotto dalla famosissima Ericsson, il T28, fratello maggiore del T20, è stato venduto in molte parti del mondo a circa 100 euro. Se tenuto in ottime condizioni, però, il valore può anche lievitare.

Motorola DynaTAC 8000x

Di questo telefono, che sicuramente avrete visto in qualche film Americano, sono state vendute solamente 300.000 unità in tutto il mondo. Per via del numero limitato, quindi, il suo valore supera di molto i 1000 euro.