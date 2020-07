Trony ha il suo SottoCosto, un volantino davvero molto speciale attivo, purtroppo, solamente nella regione Sardegna, tramite il quale gli utenti potranno affidarsi a prezzi bassi e sconti davvero molto speciali.

Fino al 2 agosto, giorno di scadenza della promozione, in ogni negozio sparso per una delle isole più belle d’Italia, è attivo un SottoCosto. Le scorte, come sempre accade parlando di soluzioni di questo tipo, sono da considerarsi estremamente limitate, di conseguenza raccomandiamo una rapida presa di posizione per non restarne tagliati definitivamente fuori. Allo stesso modo, segnaliamo la possibilità di affidarsi al Tasso Zero, con pagamento rateizzato senza interessi, per ogni acquisto superiore ai 299 euro.

Volantino Trony: il SottoCosto è davvero unico

Innumerevoli sono i prodotti in promozione da non perdere assolutamente di vista, tra gli smartphone annoveriamo sicuramente l’Apple iPhone Xr (versione da 64GB), in vendita a soli 599 euro. Il prezzo è sicuramente interessante, ricordate però che sono disponibili solamente 160 pezzi su tutto il territorio nazionale.

Tornando entro il mondo Android, l’occhio cade poi sul Samsung Galaxy S20+, smartphone da 769 euro, anch’esso da acquistare praticamente subito se interessati al modello. Chiudono la campagna i vari Samsung Galaxy A21s a 169 euro, Galaxy A41 a 259 euro, Huawei P Smart S a 219 euro, Huawei p40 Lite E a 169 euro, Apple iPhone 7 Plus a 379 euro, Oppo A9 2020 a 179 euro e Motorola E6s a 99 euro.

Il volantino Trony lo potete sfogliare nel dettaglio qui sotto, per ogni altra informazione del caso.