Il colosso sudcoreano Samsung ha deciso di rinnovare la sua line up di smartphone appartenenti alla serie Galaxy M e il primo device ad essere annunciato in queste ore è il nuovo Samsung Galaxy M31s. Quest’ultimo porta con sé numerose novità rispetto al passato, vediamo insieme quali.

Samsung Galaxy M31s ufficiale: ecco tutte le novità

Come già accennato, questo device porta nella serie Galaxy M di Samsung diverse novità importanti soprattutto dal punto di vista estetico. Come prima cosa, l’azienda ha deciso di rinnovare l’aspetto estetico proponendo anche qui un Infinity-O Display. Si tratta in particolare di un ottimo pannello SuperAMOLED da 6.5 pollici e con una risoluzione pari al FullHD+. Il sensore biometrico per lo sblocco è stato però posizionato nel tasto laterale di accensione e spegnimento.

Troviamo diverse novità anche per quanto riguarda il retro del device. Qui, infatti, troviamo una backcover leggermente curvata ai bordi dotata di colorazioni gradienti e in alto a sinistra sono collocati i sensori fotografici in una zona nera rettangolare. Nello specifico, abbiamo una quad camera posteriore e il sensore primario montato a bordo è il Sony IMX682 da 64 megapixel. Ad accompagnarlo abbiamo poi un sensore grandangolare da 12 megapixel e altri due sensori fotografici da 5 megapixel.

Il resto delle specifiche tecniche di questo smartphone risulta invece più o meno identico a quanto visto sul suo predecessore. Troviamo infatti sempre la grande batteria da ben 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W e sotto il cofano è presente il SoC Exynos 9611. I tagli di memoria, infine, sono da 6 o 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Samsung Galaxy M31s è molto interessanti anche dal punto di vista del prezzo. Questo device, infatti, sarà venduto per il momento in India ad un prezzo di partenza di circa 230€ al cambio attuale.