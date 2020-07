Nonostante alcuni top di gamma dell’azienda sud coreana Samsung non sono ancora stati presentati, inizia a prendere sempre più forma la lineup di smartphone che entreranno a far parte della gamma Galaxy A nel 2021.

Al Galaxy A42 5G protagonista nelle scorse settimane di numerose fughe di notizie si aggiunge adesso un altro componente: stiamo parlando del Galaxy A32 5G. Scopriamo insieme gli ultimi dettagli.

Samsung Galaxy A32 5G verrà lanciato nel 2021

Sono stati depositati dei documenti presso l’European Trade Mark and Design Network di un ulteriore dispositivo il cui nome era già emerso lo scorso mese di ottobre 2019. Le informazioni trapelate, almeno per il momento, sono piuttosto ristrette e si limitano al nome in codice, ovvero SM-A326, la fotocamera che dovrebbe montare un sensore principale da 48 MP, lo stesso utilizzato anche su Galaxy A31.

Infine le ultime informazioni riguardano il comparto della connettività, con supporto alla reti di nuova generazione. Per il momento sono invece assenti i riferimenti alle tempistiche di lancio anche se si parla comunque del prossimo 2021. Insieme alla data di lancio è sconosciuto anche il prezzo di vendita. Nel frattempo tutti i fan del colosso sud coreano stanno attendendo con ansia il Galaxy Fold 2 5G.

Quest’ultimo dovrebbe essere lanciato sul mercato il prossimo 5 agosto 2020 durante l’evento Unpacked del colosso. Il 5G all’interno del nome ci fa confermare che il prodotto sia dotato di modem di ultima generazione e, probabilmente, sarà anche l’unica variante disponibile. Non come per Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, rispettivamente 4G e 5G. Non ci resta che attendere per scoprire tutti i dettagli.