Cambiare operatore telefonico può risultare alle volte difficile eppure con l’arrivo dell’estate nuove offerte vengono sempre inserite in catalogo costituendo, quest’ultimo, come uno dei periodi più propensi in cui togliersi, finalmente, il sassolino dalla scarpa. Tra tutti gli operatori telefonici presenti sul mercato, ultimamente TIM sembra interessato ad acquisire sempre più clientela e con le sue nuove offerte raggiungere questo traguardo non dovrebbe risultare troppo difficile: scopriamole insieme.

TIM: ecco le tariffe proposte dal gestore per passare dalla sua parte

Le proposte con cui TIM cerca di attirare clientela sono ben diverse e variano tra di loro sia in termini di soglie offerte che di costo.

Attualmente disponibili sono: