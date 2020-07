L’attesa continua ad aumentare notevolmente per i consumatori in possesso di uno smartphone Xiaomi perché da diverso tempo l’azienda telefonica ha annunciato l’arrivo di un importante aggiornamento di sistema, quello di MIUI 12. L’azienda ha deciso di introdurre un sistema completamente differente e innovativo per offrire non solo una tecnologia di alta qualità, ma soprattutto un sistema versatile.

Si parla soprattutto di miglioramento di prestazioni per quanto riguarda la batteria, ma a quanto pare sono previsti dei cambiamenti importanti per quanto riguarda l’interfaccia e le icone. Insomma, tantissime novità per migliorare l’esperienza lato utente nel quotidiano.

Purtroppo, però, non ci sono buone notizie per tutti gli utenti che hanno scelto Xiaomi perché secondo le ultime indiscrezioni che circolano in rete questo nuovo aggiornamento non è dedicato a tutti i modelli. Ci sono, appunto, dei modelli che attualmente non sono idonei a riceverlo perché non riescono a sopportarlo.

MIUI 12 arriva per alcuni modelli Xiaomi: ecco quali sono

Secondo la lista che circola in rete sono questi qui di seguito i modelli idonei a ricevere MIUI 12, ma è importante sottolineare che non ci sono alcune comunicazioni ufficiali al momento. In particolare: