Huawei: la lista di coloro che otterranno la EMUI 10.1 e la EMUI 11

Huawei in questo momento sta elaborando una nuova strategia per il futuro prossimo nel caso in cui i servizi Google non dovessero fare ritorno sui suoi smartphone. L’azienda cinese è stata infatti colpita da questa problematica, la quale è stata indetta dal governo americano.

Nel frattempo però le vendite, pur calando, restano ancora quelle più prolifiche in assoluto. Non esiste infatti altro brand che come Huawei riesca a totalizzare i numeri del genere. Negli ultimi tempi si è pensato molto di più allo sviluppo delle solite interfaccia e basate su Android, come la EMUI 10.1. Questa ormai sta per arrivare per tutti i dispositivi che ancora non l’hanno ricevuta, con le seguenti novità: animazione per le impronte digitali, Always On Display: (Colorato), Multi-finestra, Pannello di controllo multi-dispositivo, Design ottimizzato, Risposta alle chiamate da computer Huawei, Editing di file, Condivisione dello schermo, Navigazione multi-dispositivo, Assistente Huawei, Sicurezza. Le indiscrezioni sulla EMUI 11 intanto arrivano sempre più frequentemente.

Huawei: ecco la lista degli utenti che riceveranno le prossime interfacce

EMUI 10.1

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

EMUI 11