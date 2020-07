Euronics decide di gettarsi nella mischia con una campagna promozionale intitolata Hot Days, promettendo nel contempo i saldi di Agosto con prezzi shock sulla maggior parte dei prodotti inclusi al suo interno.

Il volantino che andremo a descrivervi è da considerarsi attivo solamente presso i punti vendita di proprietà del socio La Via Lattea, per ogni acquisto effettuato entro e non oltre la data limite del 12 agosto 2020. Coloro che saranno interessati a prodotti particolarmente costosi potranno inoltre approfittare anche del Tasso Zero, finanziamento senza interessi con TAN e TAEG fissi allo 0%.

Volantino Euronics: questi sono i prezzi da non mancare

I prezzi da non mancare sono moltissimi, osservando più che altro da vicino il mondo degli smartphone, troviamo Huawei P30 Lite a 189 euro, P40 a 699 euro, P40 Pro a 949 euro, P Smart Z a 189 euro, P40 Lite a 249 euro, Y6p a 139 euro, Y5p a 99 euro, Nova 5T a 299 euro o P Smart 2019 a 179 euro.

Importante focus applicato anche per quanto riguarda il brand Samsung, qui annoveriamo Galaxy S20+ a 829 euro, Galaxy S10 Lite a 429 euro, Galaxy A71 a 399 euro, Galaxy A51 a 289 euro, Galaxy A41 a 269 euro o Galaxy A20e a 169 euro.

Terminano gli smartphone le ultime offerte applicate a Oppo Reno 2 a 369 euro, Oppo A9 2020 a 199 euro, Oppo A5 2020 a 149 euro, LG K20 a 79 euro, LG K51s a 179 euro, LG K41s a 149 euro, iPhone 11 a 769 euro, iPhone 8 Plus a 549 euro, iPhone 7 Plus a 399 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 249 euro, o Redmi Note 9 a 209 euro.