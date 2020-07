Se siete degli amanti delle camicie stirate ma odiate invece stirarle e non potete permettervi qualcuno che lo faccia al posto vostro, la soluzione hi-tech è a portata di mano, infatti quello che dovrete fare consisterà nel procurarvi Tersa Steam, un armadio che oltre a conservare i vostri abiti, provvederà a stirarli al posto vostro.

Si tratta di un armadio intelligente che in pochi minuti e tramite l’ausilio del vapore provvederà a stirare la camicie per voi in modo perfetto.

Il progetto

L’idea, tanto semplice quanto efficace, nasce da u gruppo di ragazzi che proprio come voi, non amavano stirare le camicie, e hanno deciso così di porre fine una volta per tutti al tanto temuto tormento.

Hanno progettato così un piccolo armadio in grado di stirare in appena dieci minuti gli abiti, tutto in modo silenzioso, sostenibile ed economico, oltre che facilmente gestibile tramite connessione wifi e applicazione installabile sul proprio smartphone.

Il dispositivo riesce sostanzialmente a stirare qualunque tipo di capo, grazie ai suoi 48 centimetri di altezza, 30 di lunghezza e 6 di larghezza, esso è installabile su qualsiasi parete attraverso un semplice perno e il kit di montaggio incluso nel pacchetto.

Il funzionamento è abbastanza semplice, infatti basta inserire l’abito da stirare, posizionare una capsula contenente di 10cl di acqua distillata (acquistabile a parte) e poi premere il pulsante di avvio, per un risultato eccellente viene consigliato di appendere al muro il dispositivo, anche se a quanto pare esso funziona anche disteso.

Per quanto riguarda il prezzo, esso è disponibile a soli 350€.