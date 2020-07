CoopVoce affronta Very Mobile con la sua ChiamaTutti e con tanta qualità

Sono tanti i gestori che ad oggi affollano il panorama dei provider in Italia, i quali ormai hanno imparato cosa significa offrire risparmio e qualità. Tra questi uno di quelli più attivi e certamente CoopVoce, azienda che inizialmente non aveva di certo trovato il suo posto nell’organigramma della telefonia mobile. Erano infatti tantissime le offerte che si avvicendavano mese dopo mese, ma gli utenti non erano per nulla convinti di ciò che offrivano. I contenuti risultavano troppo esigui, nonostante i prezzi fossero estremamente interessanti.

Dopo aver visto l’affiorare di tante altre realtà, CoopVoce ha ritenuto opportuno lanciare nuove promozioni e soprattutto che fossero figlie di una nuova strategia. Da qui sono arrivati dunque contenuti a volontà e prezzi ancor più convenienti, i quali hanno reso il gestore di Coop uno dei migliori in assoluto.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 20 è una delle migliori di sempre, ecco i dettagli

E’ risaputo che le migliori promo di CoopVoce risultano essere le ChiamaTutti. La nuova, appena arrivata sul sito ufficiale dell’azienda, mette in mostra tanti contenuti e qualità da vendere grazie alla rete TIM.

La nuova TOP 20 costa poco ed offre minuti, SMS e giga per gli utenti. Più precisamente ecco minuti senza limiti per telefonare qualsiasi gestore italiano, 1000 SMS verso tutti e 20 giga di traffico dati in rete 4G. Il prezzo mensile attualmente corrisponde a soli 8 euro per sempre e senza alcun sorpresa. La particolarità delle offerte del gestore è quella di poter essere sottoscritta anche da coloro che sono già clienti.